Türk hakemle yola devam!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak kritik derbide karşılaşmanın önüne geçen yerli-yabancı hakem tartışması noktalandı. TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Son gelinen noktada başkanın Türk hakem düşüncesi devam ederken, MHK de yerli isim için çalışma yapıyor.

RİVA'DA YENİ BİR TOPLANTI OLMADI

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi. Merkez Hakem Kurulu'nun ise, "Bize gelen bir talimat yok. Maçları yönetecek hakemleri perşembe günü (yarın) açıklayacağız. Son dakika yönetim bir karar alırsa bunu bilemeyiz" dediği aktarıldı. Bu arada maçın Türk hakem favorisi ise Mehmet Türkmen. 32 yaşındaki Türkmen kararında değişiklik olursa ikinci ihtimal Cihan Aydın olacak… En son sırada ise gerçekleşme ihtimali en zor hakem olan Atilla Karaoğlan gösteriliyor.



MELER KUPA MAÇINA MI!

BEŞİKTAŞ-G.SARAY için adı geçen isimlerden olan Halil Umut Meler, İrlanda- Bulgaristan maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı. MHK, Meler'in sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi olması sonucunda sakatlık yaşadığı belirtildi. 38 yaşındaki hakem, dün sağlık kontrollerinden geçti ve tedavisi başladı. Meler'in bu hafta herhangi bir maçta orta hakem olarak görevlendirilmesi zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Meler'in, kupadaki F.Bahçe- G.Saray maçında düdük çalacağı iddia edildi.



BİR NUMARALI FAVORİ TÜRKMEN

İRLANDA-Bulgaristan karşılaşmasında Meler sakatlanınca yerine 4. hakem Mehmet Türkmen maçı tamamlamıştı. İstanbul bölgesi hakemi Türkmen, bu sezon MHK'nin gözde isimlerinden biri olurken 7 Aralık 2024'te oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı F.Bahçe maçını da yönetmişti... Derbide yüzde 90 Türkmen düdük çalacak.



FEDERASYONDAN BEŞİKTAŞ'A RET!

SİYAH-BEYAZLI kulüp, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti. Federasyon dün Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt verdi. Böylece mücadeleyi yerli hakem yöneteceği kesinleşmiş oldu.

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanı seçilmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etmişti. Hacıosmanoğlu, Adalı'ya Milli Takım forması hediye etmişti