UEFA Dostluk Kupası U18 Kadınlar Turnuvası Riva’da!

UEFA Dostluk Kupası U18 Kadınlar Turnuvası, 31 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında Riva'da düzenlenecek ve 5 farklı konfederasyon Asya (AFC), Afrika (CAF), Avrupa (UEFA), Güney Amerika (CONMEBOL) ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den (CONCACAF) 8 millî takım bir araya gelecek.

A Grubu'nda Türkiye, Tayland, Kolombiya ve Zambiya; B Grubu'nda Finlandiya, Lübnan, Jamaika ve Tanzanya yer alacak. Tüm takımlar, 29 Mart 2025 tarihinden itibaren Riva'da toplanmaya başlayacak ve maç gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek.

"MİNİ DÜNYA KUPASI"

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'nde düzenlenecek U18 Kadınlar UEFA Dostluk Turnuvası öncesi değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyada kadın futbolunun baş döndürücü bir hızda yükseldiğini söyleyen Aküzüm, "Ülkemizde de kadın futbolu son dönemde hızla yükselmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, nefesleri kesen bir yarışa sahne olmaktadır. TFF Kadınlar 1. Ligi'nden şampiyon olarak yükselen Yüksekova Spor Kulübü ve Giresun Sanayispor, bugün erkek takımlarını aratmayacak düzeyde katılımla ve coşkuyla şampiyonluk kupalarını törenle aldı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu olarak çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde mini bir Dünya Kupası oynanacak" dedi.

"TÜM TAKIMLAR İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARSIN"

Tarihleri boyunca birbirleriyle karşılaşmaları neredeyse mümkün olmayan beş kıtadan sekiz takımın, İstanbul gibi dünya tarihine damga vurmuş bir şehirde maç yapma fırsatı yakaladığını ifade eden Ural Aküzüm, "A Grubu'nda Türkiye, Tayland, Kolombiya ve Zambiya; B Grubu'nda Finlandiya, Lübnan, Jamaika ile Tanzanya U18 Kadın Millî Takımları, tarihe geçecek bir tecrübe yaşayacak. İstanbul, kadim medeniyetlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerim. Oyuncular, kazanacakları müthiş tecrübenin yanı sıra mutlaka keyif alsın ve dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış İstanbul'un tadını çıkarsınlar. Şehrimizi, ülkemizi keşfetsinler. Böylesi güzel turnuvalara ev sahipliği yapmak, bizler için de mutluluk vericidir. Kadın futbolunun dünyadaki yükselişine böyle bir güzel bir turnuvayla destek olmak, gurur vesilesidir. UEFA Dostluk Kupası U18 Kadınlar Turnuvası'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.