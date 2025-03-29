Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev derbinin muhtemel 11’leri...

25 MAÇTIR DIŞ SAHADA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak üzere oynadığı 25 maçta mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.