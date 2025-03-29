Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev derbinin muhtemel 11’leri...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Siyah-beyazlı takım ise kötü gidişatı derbi galibiyetiyle önlemenin planlarını yapıyor. Peki kritik maç hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanaldan CANLI izlenecek? İşte derbinin muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...
LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlikle 35 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
25 MAÇTIR DIŞ SAHADA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak üzere oynadığı 25 maçta mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 68 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 27 maçın 26'sında da gol kaydeden sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan, kalesinde ise 27 gol görürken, bu müsabakaların 9'unda da kalesini gole kapadı.
OSIMHEN KRALLIKTA ZİRVEDE
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımının kazanmasına katkı vermeye devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alan Osimhen, 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca son 5 maçta da 8 kez gol sevinci yaşadı. Victor Osimhen gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.
İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada deplasmandaki Samsunspor maçında oynayamayacak.
LİGDE EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Beşiktaş, kalesinde gördüğü 26 golle ligde en az gol yiyen 2. takım konumunda. Geride kalan 29 haftada rakip fileleri 39 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 26 gole engel olamadı. Kartal bu istatistikle, kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe'den sonra ligde en az gol yiyen 2. takım durumunda. Söz konusu süreçte İstanbul temsilcisinin kalesini 25 maçta Mert Günok, 1 mücadelede de Ersin Destanoğlu korudu. Beşiktaş 9 müsabakada ise kalesini gole kapadı.
DERBİ ÖNCESİ SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Süper Lig'in 17. haftasından itibaren 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Beşiktaş, oynadığı son iki müsabakadan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, evinde oynadıkları Gaziantep FK'ya 2-1, deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor'a ise 1-0 yenildi. Kartal, Galatasaray derbisi öncesi son 2 haftayı puansız geçti.
OLE GUNNAR SOLSKJAER, İLK DERBİSİNE ÇIKACA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Siyah-beyazlıların başında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 müsabakaya çıkan Norveçli teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
SİYAH-BEYAZLILARDA 5 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Galatasaray müsabakasında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Amir), Rafa, Rashica, Muçi, Immobile
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Morata, Osimhen