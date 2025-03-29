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Giriş Tarihi: 29.3.2025 12:04 Son Güncelleme: 29.3.2025 12:18

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev maçın VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oldu.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

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Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
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