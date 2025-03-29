Süper Lig’de dün

KAYSERİSPOR EVİNDE 5 GOLLE HAYAT BULDU

LİGDE düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Bellona Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmaya 3. dakikada Ali Karimi'nin golüyle hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37'de Bahoken, 59'da Ramazan, 69'da Nazon ve 89'da Talha ile farka koştu. Bu sonuçla Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor, puanını 30'a çıkarırken Murat Şahin'in ekibi Hatayspor 19'da kaldı.



ANTALYASPOR PES ETMEDİ ALANYASPOR'U DEVİRDİ

ANTALYASPOR, dün iç sahada Alanyaspor'u 2-1 yendi. Corendon Airlines Park'taki müsabakada Alanya, 22'de Cordova ile öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 43'te Samudio ile skorda eşitliği sağlarken, 81'de Gaich'in golüyle istediğini aldı. Bu galibiyetle kırmızı-beyazlılar puanını 36'ya yükseltti. Joao Pereira yönetimindeki ilk maçını kaybederek son 4 mücadelesini de yenik kapatan konuk takım, 31 puanda kaldı.



SUSKUN GOLCÜ KONUŞTU

KONYASPOR YİNE KAZANDI

SÜPER Lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan Gaziantep FK'yı, Konyaspor durdurdu. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 67. dakikasında Blaz Kramer'in attığı golle rakibini mağlup etti. En son 8 Şubat'taki Kayseri deplasmanında fileleri havalandıran Sloven forvet, böylece suskunluğunu bozdu. Konya, evindeki son 3 karşılaşmayı da aynı skorla (1-0) kazandı.



1. LİG'DE ERZURUM GÜLDÜ

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 84. dakikada Mustafa Yumlu attı. Manisa'da Cissokho, 42'de kırmızı kart gördü. Erzurumspor 54 puana yükselirken Manisa FK 37'de kaldı. Diğer sonuçlar: Bolu-Bandırma: 0-0, G.Birliği-Şanlıurfa: 1-0, Iğdır FK-Ümraniye: 0-0.



