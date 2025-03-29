Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunus Akgün'den Beşiktaş'a puan göndermesi!
Giriş Tarihi: 29.3.2025 23:05 Son Güncelleme: 29.3.2025 23:06

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a puan göndermesi!

Kritik derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Yunus Akgün maç sonu açıklamalar yaptı.

Yunus Akgün’den Beşiktaş’a puan göndermesi!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Yunus Akgün derbi hakkında "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.

Beşiktaş'a puan göndermesinde bulunan Yunus Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Akgün'den Beşiktaş'a puan göndermesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz