Yunus Akgün’den Beşiktaş’a puan göndermesi!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Yunus Akgün derbi hakkında "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.

Beşiktaş'a puan göndermesinde bulunan Yunus Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.