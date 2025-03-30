Tartışılan anlar

12 YIL SONRA KIZARDI

Galatasaray'da oyun dışı kalan Przemyslaw Frankowski, kariyerinde ikinci kez kızardı. Polonyalı oyuncu, bundan önceki kırmızı kartını 2013-14 sezonunda Lechia Gdansk formasıyla 12 yıl önce görmüştü.

VAR 'KIRMIZI' DEDİ

Savunmanın arkasına atılan uzun topta sol çaprazda bulunan Muçi topu indirdi fakat Frankowski'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Yasin Kol, Galatasaraylı oyuncuya sarı kart gösterdi. Ancak Polonyalı Pawel Pskit'ten izleme uyarısı geldi. VAR ekranına giden Kol, sarı kartı iptal edip, Frankowski'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Galatasaray, 36'da 10 kişi kaldı.



MUÇİ'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Ceza sahası içerisinde Ernest Muçi'nin sert şutu Beşiktaş'ın 2. golü olarak ağlara gitti. Ancak golün asistini yapan Gedson Fernandes'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle yan hakem bayrağı kaldırdığı için bu vuruş gol değeri kazanmadı.



DAVİNSON PENALTI BEKLEDİ

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, Emirhan ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı beklerken hakem aynı görüşte değildi.



BARIŞ'A SARI ÇIKMADI

BARIŞ Alper Yılmaz, Masuaku'nun ayağına bastı. Daha önce sarı kartı olan Galatasaraylı oyuncuya ikinci kez sarı kartın çıkması beklendi. Hakem gerek görmedi. Bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.