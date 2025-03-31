Gabriel Sara ortada yok

Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte yenilmezlik serisini noktalayan ve takipçisi F.Bahçe'nin yeniden umutlanmasına neden olan G.Saray'da bireysel performanslar da tartışılıyor. 18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi. Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.
BURUK, OYUNCUYLA KONUŞACAK
Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.
MESAFE 30 METRE ŞİDDET 113 KM/H!
Galatasaray'ın Uruguaylı dinamosu Lucas Torreira, Beşiktaş derbisindeki golüyle gözlerin pasını silmişti. Kaleye 30 metre uzaklıktan
siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisi Mert Günok'u avlayan Torreira'nın şutunda, topun şiddetinin 113 km/h olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu, ligde bir sezon içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a deplasmanda gol attı. Böylece, 2022-23'te Kadıköy ve Dolmabahçe'de fileleri havalandıran Mauro İcardi'nin başarısını tekrarlamış oldu.