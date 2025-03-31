Takıma siper oldu

Trabzonspor'un sahasında Göztepe ile berabere kalmasının ardından bir grup taraftarın tepki göstermesi, oyuncuların moralini bozdu. Maç sonu açıklamasında duruma anlam veremediğini dile getiren Tekke, takıma siper olurken soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Bence bu maçta neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz çok sayıda an var.
Daha iyisi için daha da çok çalışacağız. Birlikte başaracağız. Ben yapmak istediklerinizden ve verdiğiniz olumlu sinyallerden mutluyum
" ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın, yardımcılarıyla birlikte yapacağı değerlendirmelerde de özellikle oyuncuları zihinsel olarak hazırlama ve öz güven kazandırma noktasında çalışmalara daha çok ağırlık vereceği öğrenildi.
SERİ GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Trabzonspor'da Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fatih Tekke döneminde, iç sahada puan kaybı yaşanınca seri galibiyet hasreti bir kez daha suya düştü. Bu sezon sadece bir kez Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek üst üste iki maç kazanabilen bordo-mavili takım, hiç üç maçlık galibiyet serisi elde edemedi.
Tekke, Trabzonspor kariyerine 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayarak start verdi.