Takıma siper oldu

Trabzonspor'un sahasında Göztepe ile berabere kalmasının ardından bir grup taraftarın tepki göstermesi, oyuncuların moralini bozdu. Maç sonu açıklamasında duruma anlam veremediğini dile getiren Tekke, takıma siper olurken soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Daha iyisi için daha da çok çalışacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın, yardımcılarıyla birlikte yapacağı değerlendirmelerde de özellikle oyuncuları zihinsel olarak hazırlama ve öz güven kazandırma noktasında çalışmalara daha çok ağırlık vereceği öğrenildi.Trabzonspor'da Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fatih Tekke döneminde, iç sahada puan kaybı yaşanınca seri galibiyet hasreti bir kez daha suya düştü.Tekke, Trabzonspor kariyerine 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayarak start verdi.