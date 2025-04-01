Hocam bu maçı kaçıramam!

39 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan
, sakatlıklar yaşasa da maç kaçırmayan
, sahada olmasa bile kulübede görev bekleyen Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor… Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım"
dediği belirtildi.
HER ŞARTTA GÖREV BAŞINDA
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Edin Dzeko, sakatlıklarla boğuşmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Başakşehir maçında rakibinden yediği kafayla kaşı yarılmasına
rağmen karşılaşmayı tamamladı. Eli kırılsa da bir sonraki maçta alçısıyla sahadaydı.
Bosna Hersek Milli Takımı ile çıktığı Romanya karşılaşmasında burnu kırılsa bile ameliyat olmadı. Özel maskesiyle Bodrum deplasmanında son bölümde de olsa görev yapıp
kendini denedi.
SON SÖZ DOKTORLARIN
Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan Dzeko idmanları aksatmıyor. Boşnak forvet dün de takımla çalıştı. Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi. Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan
Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.
15 ARALIK
KAŞI PATLADI
BAŞAKŞEHİR
45+1'de Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Kaşı yarılan ve kanlar içinde kalan F.Bahçe kaptanı, 90 dakikayı tamamladı.
13 ŞUBAT
ELİ KIRILDI
ANDERLECHT
Gol sevincinde Kostic'le çak yaparken eli kırılan futbolcu, özel aparata alınan koluyla 3 gün sonra oynanan ligdeki Kasımpaşa maçının son 25 dakikasında sahaya çıktı. Bir de asist yaptı.
21 MART
BURNU KIRILDI
ROMANYA
Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı maça 11'de başladı. Burnu kırılınca ikinci yarıya devam edemedi. Özel maskesiyle 28 Mart'ta oynanan Bodrum karşılaşmasında son 18 dakika kendini test etti.
1
F.Bahçe'deki ilk yılında iki Galatasaray maçını boş geçen Dzeko, bu sezon Kadıköy'de 3-1 kaybedilen derbide penaltıdan ağları bulmuştu.
26
Bu sezon 44 resmi maça çıkan Dzeko, 19 gol-7 asistle takımına 26 gol katkısı verdi. Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan kaptanın bu kulvarda golü yok.
90
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Boşnak golcü, sarı-lacivertli forma ile 90 maça çıktı. 44 gol-17 asist üretti.