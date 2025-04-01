Hocam bu maçı kaçıramam!

39 yaşında olmasına rağmen, sakatlıklar yaşasa da, sahada olmasa bile kulübede görev bekleyen Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor… Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun,dediği belirtildi.Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Edin Dzeko, sakatlıklarla boğuşmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.rağmen karşılaşmayı tamamladı.Bosna Hersek Milli Takımı ile çıktığı Romanya karşılaşmasında burnu kırılsa bile ameliyat olmadı.kendini denedi.Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan Dzeko idmanları aksatmıyor. Boşnak forvet dün de takımla çalıştı. Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.45+1'de Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Kaşı yarılan ve kanlar içinde kalan F.Bahçe kaptanı, 90 dakikayı tamamladı.Gol sevincinde Kostic'le çak yaparken eli kırılan futbolcu, özel aparata alınan koluyla 3 gün sonra oynanan ligdeki Kasımpaşa maçının son 25 dakikasında sahaya çıktı. Bir de asist yaptı.Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı maça 11'de başladı. Burnu kırılınca ikinci yarıya devam edemedi. Özel maskesiyle 28 Mart'ta oynanan Bodrum karşılaşmasında son 18 dakika kendini test etti.F.Bahçe'deki ilk yılında iki Galatasaray maçını boş geçen Dzeko, bu sezon Kadıköy'de 3-1 kaybedilen derbide penaltıdan ağları bulmuştu.Bu sezon 44 resmi maça çıkan Dzeko, 19 gol-7 asistle takımına 26 gol katkısı verdi. Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan kaptanın bu kulvarda golü yok.Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Boşnak golcü, sarı-lacivertli forma ile 90 maça çıktı. 44 gol-17 asist üretti.