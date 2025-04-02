ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11’ler

ATV canlı izle yayını takip ediliyor. 20.45'te başlayacak heyecan dolu mücadelede sarı lacivertliler, ezeli rakibi sarı kırmızılıları ağırlıyor. FB-GS derbi maçı şifresiz olarak takip edilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak tur mücadelesinde kaybeden kupaya veda edecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle full HD: