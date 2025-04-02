Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 2.4.2025 20:14 Son Güncelleme: 2.4.2025 20:14

ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ATV ekranlarında takip edilecek. 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadelede kazanan yarı final biletini alacak. ATV canlı izle ekranı başında nefeslerini tutan taraftar Şükrü Saraçoğlu'nıun atmosferini yaşıyor. Yayın akışı ve şifresiz, HD frekans bilgisi futbolseverlerin gündeminde. İşte, ZTK Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle linki:

ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11’ler

ATV canlı izle yayını takip ediliyor. 20.45'te başlayacak heyecan dolu mücadelede sarı lacivertliler, ezeli rakibi sarı kırmızılıları ağırlıyor. FB-GS derbi maçı şifresiz olarak takip edilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak tur mücadelesinde kaybeden kupaya veda edecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle full HD:

DERBİDE HEYECAN DORUKTA!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanıyor. Yarı final bileti almak isteyen ezeli rakipler sarı lacivertlilerin evinde galibiyet arıyor.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını ATV ekranlarında:

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İŞTE DERBİDE İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

ATV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2025

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Derbi Günü

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

22:50 Kuruluş Osman

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

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ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11'ler
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