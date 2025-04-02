ATV CANLI İZLE | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle şifresiz ATV ekranında! İşte ZTK çeyrek final derbi maçında ilk 11’ler

ATV canlı izle yayını takip ediliyor. 20.45'te başlayacak heyecan dolu mücadelede sarı lacivertliler, ezeli rakibi sarı kırmızılıları ağırlıyor. FB-GS derbi maçı şifresiz olarak takip edilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak tur mücadelesinde kaybeden kupaya veda edecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle full HD:
DERBİDE HEYECAN DORUKTA!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanıyor. Yarı final bileti almak isteyen ezeli rakipler sarı lacivertlilerin evinde galibiyet arıyor.
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayını ATV ekranlarında:
İŞTE DERBİDE İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
ATV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2025
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai