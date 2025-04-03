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Giriş Tarihi: 3.4.2025 07:39

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Beşiktaş-Göztepe maç günü!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım, karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar avantajlı bir skor almak isterken, Göztepe sürpriz peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Beşiktaş-Göztepe maç günü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor! Beşiktaş, kupadaki hedefini sürdürmek için sahasında Göztepe ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ZTK Beşiktaş-Göztepe maç bilgisi!

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.

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Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Beşiktaş-Göztepe maç günü!
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