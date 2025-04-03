Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Beşiktaş-Göztepe maç günü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor! Beşiktaş, kupadaki hedefini sürdürmek için sahasında Göztepe ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ZTK Beşiktaş-Göztepe maç bilgisi!
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.
Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.
Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.