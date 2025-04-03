Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Beşiktaş-Göztepe maç günü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor! Beşiktaş, kupadaki hedefini sürdürmek için sahasında Göztepe ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ZTK Beşiktaş-Göztepe maç bilgisi!