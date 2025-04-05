Arsenal, Everton’da iki puan bıraktı! Hakem maçı iki defa bitirdi...

BİTİŞ DÜDÜĞÜ İKİ KEZ ÇALDI

Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

Bu sonuçla birlikte 62 puana ulaşan Arsenal, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 9'a indirme fırsatını kaçırdı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Everton ise 35 puanla 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'u konuk edecek. Everton ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.