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Giriş Tarihi: 5.4.2025 16:59 Son Güncelleme: 5.4.2025 17:04

Arsenal, Everton'da iki puan bıraktı! Hakem maçı iki defa bitirdi...

Arsenal, Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında ise ilginç bir olay yaşandı. Hakem son düdüğü iki defa çalmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Arsenal, Everton’da iki puan bıraktı! Hakem maçı iki defa bitirdi...

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Arsenal'in golünü, 34. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Everton'a beraberliği getiren gol ise 49. dakikada Iliman Ndiaye ile penaltıdan geldi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜ İKİ KEZ ÇALDI

Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

Bu sonuçla birlikte 62 puana ulaşan Arsenal, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 9'a indirme fırsatını kaçırdı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Everton ise 35 puanla 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'u konuk edecek. Everton ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

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Arsenal, Everton'da iki puan bıraktı! Hakem maçı iki defa bitirdi...
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