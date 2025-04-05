Saldırı nedeniyle PFDK’da!

Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası kesildi… TFF Hukuk Müşavirliği, yaşanan olaylar sebebiyle hem iki kulübü hem de 8 ismi PFDK'ya gönderdi. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Saldırısı" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline verildi. 44. maddenin içeriğinde,yazıyor. Ayrıca olaylara karışan sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş da "saldırısı" gerekçesiyle aynı maddeden disiplinlik oldu.Fred isesebebiyle 41. maddeden tedbirli sevk edildi. Bu maddede iseyazıyor. Eğer cezası açıklanmazsa Fred, yarınki Trabzonspor maçında oynayamayacak. Mourinho'nun yardımcıları Zufic ve Foti ile sportif direktör Mario Branco da F.Bahçe'den PFDK'ya verilen diğer isimler oldu.Galatasaray'dan ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya gönderilen isimler oldu. Oyundan çıkarken F.Bahçe antrenörü Foti ile gerginlik yaşayan sarı-kırmızılıların değişilmez oyuncusu Barış Alper, "saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak disipline verildi. Kerem Demirbay da aynı sebeple PFDK'lık oldu.G.Sarayİkinci Başkanı Metin Öztürk, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hakem raporunda Okan Buruk'a sarı kart gösterildiğinin yazdığını söyleyen Öztürk, "Olay bittikten sonra soyunma odasına gidip sarı kart… Birileri yönlendirdi onu! En azından tahrik diyelim falan dediler herhalde" ifadelerini kullandı. Buruk'un sadecedediğini ve hakaret olmadığını vurgulayan Öztürk şöyle devam etti: "Mourinho zaten sabıkalı."Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun, cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak. Barış Alper'e de efendi efendi geçerken Mourinho'nun yardımcısı Foti, annesi ile ilgili hakaret ediyor. Raporda da yazıyor küfrün ne olduğu. Mourinho ile demek ki uzun süre geçirmiş. O da uzman! Foti teknik heyette olsa ne olur olmasa ne olur. Ama Barış Alper'in takımda olması çok şey değiştirir. Kasıtlı olarak kırmızı kart görmesini sağlıyor. Bu tiyatroyu herkes seyretti."İran ekibi Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, kulübünün basın toplantısında eski takımı Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kartal, Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar için, ''İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın? dedi. 63 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli takımın şampiyonluğuyla ilgili de ''Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hâlâ devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyorum, şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum'' ifadelerini kullandı.