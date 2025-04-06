Mourinho büyük fiyasko oldu!

MURAT ÖZBOSTAN SORDU, AHMET ÇAKAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ



Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesiyle moral bulmuştu. Ama Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe için bundan sonra nasıl gelişmeler bekliyorsunuz?

Fenerbahçe için her şey kötü gidiyor. Evlerinde Galatasaray'a yine yenildiler. Çok kötü oynadılar, kupadan uzaklaştılar ve en önemlisi teknik direktör Jose Mourinho rezil rüsva oldu.

Mourinho sürekli tartışılıyor. Fenerbahçe'de 'Ligi onunla bitirelim' diyen de var, 'Hemen yollansın' sesleri de yüksek. Portekizli teknik adam devam etmeli mi, etmemeli mi?

Buradan çok net Türkiye'deki milyonlarca Fenerbahçeli'ye soruyorum, Mourinho'nun sezon başından beri Fenerbahçe'ye bir katkısı var mı? Hiçbir derbi kazanamadı, ezeli rakibi Galatasaray'a evinde iki defa kaybetti, ligin tepesindeki takımlara neredeyse galibiyeti yok, Avrupa Ligi'nden son sırada şansa çıktı, evinde Rangers'tan fark yedi, daha da fark yiyebilirdi. Oyuncuların birçoğu geri gitti. Sözüm ona dünyanın en iyisiymiş. Kariyeri muazzam olabilir, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olabilir ama bugün için baktığımızda Fenerbahçe'deki süreci her yönden fiyasko.



NEDEN SERGEN YALÇIN DA İSMAİL KARTAL DEĞİL!



Sosyal medyada F.Bahçe için Sergen Yalçın'ın adı geçti. Hemen anlaşma sağlanması gerektiğini düşünenler var. Yalçın, F.Bahçe'ye ilaç olur mu?

Sorun Sergen Yalçın değil. Niye Sergen Yalçın da tekrar İsmail Kartal değil? Şurada kalmış iki ay. Artık şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Tamamen Galatasaray'ın kaybedeceği puanlara bağlı.

Fakat futbol öyle fırıldak bir spordur ki, bir takımda herkes ve her şey çok kötü giderken birden büyük bir başarı yakalayabilirsiniz. Saha sonuçları kötü, Mourinho'nun katkısı yok. Mourinho son derece çirkin bir profil çiziyor ama bir bakmışsınız Galatasaray puanları art arda kaybetmiş ve Fenerbahçe şampiyon olmuş.



F.BAHÇE PUAN KAYBEDERSE KİMSE KALMAZ!



Fenerbahçe-Trabzonspor maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Bordo- mavili takım, Kadıköy'de sürpriz yapabilir mi?

Trabzonspor çok yorgun. Aslında Fenerbahçe de öyle ama Trabzonspor kupada 120 dakika oynadı. Trabzonspor için sezon bitti. Amaaa Fenerbahçe bu gece de puan kaybedecek olursa maç sonrası yaşanacakları düşünemiyorum. Sosyal medyada ne Ali Koç kalır ne de Jose Mourinho! İşleri kolay değil..



FUTBOLCULUK YILLARINDAN KALAN BİR KURNAZLIK!



Galatasaray'da Okan Buruk bir eleştiriliyor, bir övülüyor. Hiçbir zaman ortası olmadı. Jose Mourinho ile yaşadığı olay için yorumunuz nedir?

Jose Mourinho'yu belki hareketleri ile tahrik etti ama hiçbir zaman bu tahrik Jose Mourinho'nun fiziki müdahalede bulunmasını gerektirmez, izin vermez. Sonrası da kötü. Ben hayatımda burnu sıkılan bir adamın yere düşüp taklalar attığını görmedim.

Futbolculuk yıllarından kalmış tam bir futbol kurnazlığı... Teknik açıdan bakarsak Türkiye'de başarılı tabii ki ama bu kadro geçen sezondan beri Sparta Prag'a, Young Boys'a, Alkmaar'a, Riga'ya elenmemeliydi.



TÜRKMEN'İ TARTIŞMAK SAÇMA!



Karşılaşmaya hakem Mehmet Türkmen'in atanması özellikle Trabzonspor'u memnun etmedi. Fenerbahçe ise "Adaletli bir maç olsun, adaletli bir yönetim göstersin" açıklamasını yaptı. Bu atama için siz neler söylersiniz?

Mehmet Türkmen bilindiği üzere Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho tarafından tebrik edilmişti. Üstelik üniversite yıllığında da Fenerbahçeli olduğu yazıyor. Fakat bunların hepsi saçma. Zaten Türkiye'de hakemlik yapan üst düzey hakemlerin yüzde 90'ı küçüklük yıllarında üç büyük takımın taraftarından biri. Dolayısıyla Trabzonspor'un şikâyeti manasız. Trabzonspor'un bundan sonra bakacağı tek yer, kupayı alabilmek olmalı.



SOLSKJAER'İ GÖNDERMEKLE HATA YAPILIR



Beşiktaş bir kazanıyor, bir kaybediyor. Bir türlü istikrar yakalayamadılar. Norveçli teknik adam ile bu iş olur mu?

Beşiktaş gerçekten şaşırtıyor. Galatasaray'ı yenip neredeyse ligi yeniden başlattılar ama üç gün sonra gidip Göztepe'ye kupada elendiler. Üstelik onları sezona bağlayan yegane amaç belki de Türkiye Kupası'ydı. Takımın birçok oyuncusu yetersiz. Artık onlar için sezon bitti, önümüzdeki sezona bakacaklar. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer son derece centilmen, çalışkan ve sevimli bir adam. Bence gelecek sezon da onunla devam etmeliler.