Gedson Fernandes ve Muci'den beraberlik yorumu: "İstikrarlı olmak zorundayız"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş oyuncuları Gedson ve Muci, mücadeleyi değerlendirdi.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

Muçi açıklamasında, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ne yazık ki bir puanla ayrılıyoruz. İkinci yarıda iyi bir karakter gösterdik. Kazanma arzumuzu gösterdik. İkinci yarıdaki performansımızla mutlu olmalıyız ama asıl önemli olan maçları kazanmak." diye konuştu.

İSTİKRAR VURGUSU

Beraberlik golünü atan Gedson Fernandes ise, "İlk yarı bizim için zordu. İşleri zorlaştırdık. Organize olamadık. Devre arasında daha öne gitmemiz gerektiğini konuştuk. Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. Daha çok çalışıp iyi sonuçlar almak zorundayız." dedi.