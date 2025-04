Kemal Danabaş: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldiklerini, şimdi de FIBA Avrupa Ligi'nde final için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nin 11. kez yarı finalde boy göstereceğini söyleyen Danabaş, "Bundan önceki 10 organizasyonda 6 final oynadık, son 2 finalde ise şampiyon olduk. Bu durum, sürdürülebilir başarının en güzel örneği. Tesadüfe dayanmayan, her sene Avrupa'nın zirvesine oynayan bir şubeyiz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluğu yeniden Türkiye'ye, bu gördüğünüz basketbol müzesine getirmek. Arkamızda 5 tane Avrupa kupası var. Gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin her iki takımı da Avrupa'nın zirvesine oynuyor. İnşallah bu müzeye daha çok kupalar getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR KULÜBÜZ"

Fenerbahçe Kulübü olarak "Dünyanın en büyük spor kulübü" mottosuyla hareket ettiklerini belirten Danabaş, kulübün mücadele ettiği 9 olimpik branşta da Avrupa'nın zirvesine oynadığını belirtti.

Bütün branşlarda her zaman zirveye çıktıklarını aktaran Danabaş, "Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kulübüz. Yarıştığımız her branşta zirvedeyiz. Fenerbahçe bayrağını her branşta zirvede dalgalandırmak için camia olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Amatör branşlarda başarıların sürdürülebilir olması için en büyük desteğin sponsorlardan geldiğini vurgulayan Danabaş, şöyle devam etti:

"Bilet, naklen yayın, federasyon, isim hakkı gelirleri neredeyse sıfıra yakın. Sponsorlarımızın katkısı, camiamızın katkısı, başkanımızın ve yönetimimizin katkısı var. Biz devletimizin de katkısını bekliyoruz. Biz hem yetiştirici hem de A takımda zirveye oynayan bir şubeyiz. Basketbol milli takımımız bugüne kadar istediğimiz sonuçları uzun bir süredir alamıyor. En büyük temennimiz milli takım seviyesinde de bu başarıların yakalanması. Kadın voleybol milli takımımızın başarısıyla nasıl ki ülkede voleybola ilgi arttıysa, kadın basketbola olan ilginin de bu şekilde artmasını hedefliyoruz, bunun hayaliyle yaşıyoruz."

"İNŞALLAH ÜLKEYE YENİ BİR ŞAMPİYONLUKLA DÖNECEĞİZ"

FIBA Avrupa Ligi'nde daha önce 6 kez final oynayıp 2 şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Danabaş, takımın önemli isimlerinden Emma Meesseman'a değinerek devam etti.

Belçikalı basketbolcunun daha önce 6 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandığına dikkati çeken Danabaş, "Emma Meesseman, 6 Avrupa Ligi şampiyonluğuyla dünyada en çok şampiyon olan 4 oyuncudan birisi. İnşallah şampiyon olursak Emma da yedinci kez şampiyon olarak dünyada en fazla şampiyonluk yaşayan oyuncu olacak. Bu başarı da Fenerbahçe forması giyen bir sporcuya ait olacak. Ama her şeyden önemlisi camiamızı mutlu etmek. Yarın Zaragoza'ya gidiyoruz ve inşallah ülkeye yeni bir şampiyonlukla döneceğiz." dedi.

Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderen Danabaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Fenerbahçe olarak dünyanın neresine gidersek gidelim, orada Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşıyoruz. Her branşta tribünlere gelip takımlarına destek veriyorlar. Ben de kadın basketbol şubesiyle son 4 senede nereye gittiysem orada Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaştım. Son 2 finalde, önce Prag'da sonra Mersin'de müthiş taraftar desteğiyle oynadık. Bu destek çok önemli. Bütün başarı da onların destekleriyle geliyor. Onların gücünü hissetmek takımımıza, hocamıza, bizlere inanılmaz destek veriyor. Onlarla her zaman daha güçlüyüz. Bu camia bir oldukça kimse bu camianın önünde duramaz. Biz de inşallah taraftarımızla bütünleşerek beklediğimiz şampiyonluğu Fenerbahçe'mize getireceğiz."