Premier Lig ekibi Berke Özer’e talip!

YENİDEN AVRUPA'YA

Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa'da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor'a transfer olmuş ve takımıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de de önemli performanslar sergileyen Berke Özer'in de Aston Villa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini dile getirmişti.

Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig'in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.