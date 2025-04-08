İki teknik adam arasındaki ‘burun sıkma’ polemiği karşılıklı açıklamalarla devam ediyor

Hollywood da bu görüntüleri izledi!

Jose Mourinho: "Kelimelerin çok fazla bir anlamı yok, görüntüler konuşur. Eminim herkes de olanları gördü."





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın 2-1 kazanarak Fenerbahçe'yi elediği derbi sonrası Jose Mourinho'nun rakibi Okan Buruk'un burnunu sıkarak düşürmesi geceye damga vurmuştu. 3 maç ceza alan sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Trabzonspor karşılaşması sonrası da geri adım atmadı ve çarpıcı ifadeler kullandı. Dünyaca ünlü teknik adam, "Bir görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok bir anlamı yok, görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir olanları" diyerek ateşi bir kez daha körükledi.



Büyütecek olsam darp raporu alırım

Okan Buruk: "Futbolculuğumdan beri herkes bilir, burnum kırıktır, canım acıdı. Ben olayı büyütmedim."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini ifade eden 51 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu. 'Onu dinlemeyin' demedim ya da küfür etmedim. Ezeli rakibimizi sahasında yendim. Nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir, benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı. Özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar."