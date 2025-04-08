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Giriş Tarihi: 8.4.2025 11:43

İnsanüstü bir Barış! Galatasaray’ın istikrar abidesi…

Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz istikrarlı görüntüsüyle öne çıkıyor. Son 101 resmi maçın 97'sinde oynayan milli oyuncu, Okan Buruk’un vazgeçilmezi oldu.

İnsanüstü bir Barış! Galatasaray’ın istikrar abidesi…

Galatasaray'da son iki sezonda Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz oldu.

Kenar forvet rolünde transfer edildiği sarı-kırmızılı takımda birçok bölgede görev yapan milli futbolcu, iki sezondur maç kaçırmıyor.

Son 101 resmi maçın 97'sinde yıldız oyuncu görev yaptı. Sarı kart cezası yüzünden iki sezonda iki maç kaçıran Barış Alper, sakatlığı nedeniyle bir kez kadroya alınmadı ve bir defa da kupada dinlendirildi.

Son iki sezonda oynanan maçların yüzde 96'sında sahada olan 24 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın da bankosu durumunda.

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İnsanüstü bir Barış! Galatasaray’ın istikrar abidesi…
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