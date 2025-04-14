Eren, Jakobs’a şans tanımadı!

Aşil tendonundaki sakatlığını atlatan İsmail Jakobs, 2 buçuk ay sonra sahalara Samsun deplasmanında döndü. Sezon sonunda 8 milyon Euro'ya bonservisi zorunlu olarak Monaco'dan alınacak Senegalli sol bek, çok daha düşük maliyetle gelen Eren Elmalı'ya formasını kalıcı olarak kaptırdı. Eren'in son 3 maçta sergilediği performanstan memnun olan Okan Buruk, Jakobs'u 11'de düşünmüyor. Süper Lig'in final haftalarında Eren Elmalı savunmanın solunda ilk tercih olacak. Jakobs maçların gidişatına göre ikinci yarılarda şans bulacak.Süper Lig'de 32. haftayı Bodrum FK maçı ile cuma günü açacak olan G.Saray'da cezalı durumdaki Sallai bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sağlık heyetinin yakından takip ettiği isim ise Kaan Ayhan olacak. Samsun maçı öncesinde son idmanda sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine göre Bodrum maçı için planlama yapılacak.