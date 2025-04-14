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Giriş Tarihi: 14.4.2025 22:30 Son Güncelleme: 14.4.2025 22:33

Erzurumspor, Adana'da farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Adanaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

AA
Erzurumspor, Adana’da farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Muhammet Ali Doğan

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk. 64 Harun Alpsoy), Candeias, Endri Çekiçi (Dk. 62 Yasin Midiliç), Donkor, Cikalleshi (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Andrei, Fatih Kurucuk (Dk. 46 Cem Güzelbay), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk. 71 Orkan Çınar), Oğuzhan Matur

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Roshi (Dk. 85 Furkan Özhan), Crociata (Dk. 90+2 Salih Sarıkaya), Giorbelidze (Dk. 82 Gökhan Akkan), Sylla, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Teklic (Dk. 90+1 İlkan Sever)

Goller: Dk.18 Teklic, Dk. 61 ve 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 81 Oğuzhan Matur (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Yakup Kırtay, Dk. 58 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 88 Süleyman Koç (Adanaspor)

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Erzurumspor, Adana'da farklı kazandı!
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