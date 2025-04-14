Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı hareket!

Trabzonspor Kulübü, saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribününün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız.

Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet'in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir.