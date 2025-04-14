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Giriş Tarihi: 14.4.2025 13:23 Son Güncelleme: 14.4.2025 14:13

Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı hareket!

Trabzonspor Kulübü, saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribününün adını “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirdiğini açıkladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı hareket!

Trabzonspor Kulübü, saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribününün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız.

Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet'in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir.

Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak."

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

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Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı hareket!
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