İlkay’ı unut Xhaka’ya bak!

Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray, orta saha merkezine dünya çapında bir takviye yapacak. İsmi aylardır sarı-kırmızılı kulüple anılan İlkay Gündoğan'dan ise kötü haber geldi. Manchester City, Türk asıllı Alman milli oyuncunun sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı. İlkay'a göre planlama yapmayan Galatasaray'ın asıl hedefinin Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN MAÇLARINI TEK TEK İZLİYOR

Birbirinden klas hücum oyuncularına sahip sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı için orta sahasında kaliteyi artırma kararı aldı. Leverkusen'den Xhaka ile temas kuruldu ve olumlu sinyal sonrasında düğmeye basıldı. 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan yıldız oyuncu, 135 kez İsviçre milli formasını giydi. Arsenal'de göremediği şampiyonluğu Leverkusen'de yaşayan Xhaka, bu sezon 45 maçta 2 gol-7 asistlik performans sergiledi. Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez Leverkusen ile Xhaka için masaya oturacak.