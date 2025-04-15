Milan Skriniar, Fenerbahçe’deki geleceği hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, ara transferde Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı.
Tecrübeli stoper, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar kiralanan Slovak yıldızın bonservisini almayı hedefliyor.
GELECEĞİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz hafta takımda kalıp kalmayacağı konusunu, başkanla görüşeceklerini açıklayan Skriniar kararını verdi. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.
Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayı 16 maçta giydi ve 2 gol atıp, 1 asist kaydetti.