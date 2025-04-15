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Giriş Tarihi: 15.4.2025 16:01

Milan Skriniar, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe'nin devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar, yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusunda kararını verdi.

Milan Skriniar, Fenerbahçe’deki geleceği hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, ara transferde Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı.

Tecrübeli stoper, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar kiralanan Slovak yıldızın bonservisini almayı hedefliyor.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta takımda kalıp kalmayacağı konusunu, başkanla görüşeceklerini açıklayan Skriniar kararını verdi. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayı 16 maçta giydi ve 2 gol atıp, 1 asist kaydetti.

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Milan Skriniar, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında kararını verdi!
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