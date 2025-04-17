Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşması!

Athletic Bilbao'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda mücadele etmek isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İspanyol ve İskoç temsilciler 2 maç eleme usulüne göre oynanacak tura çıkmak için mücadele edecek. Eşleşmeler ise tüm karşılaşmaların tamamlanması ardından ortaya çıkacak. Peki; Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ATHLETİC BİLBAO - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda golsüz beraberlik ile ilk maçı geçiren Athletic Bilbao ve Rangers ikinci karşılaşmaya 17 Nisan bugün çıkıyor. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de takip edilecek.