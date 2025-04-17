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Giriş Tarihi: 17.4.2025 09:54

Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşması!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşmasında Athletic Bilbao ve Rangers karşı karşıya geliyor. Oynanan ilk maç 0-0 berabere biterken avantaj ortadan kalktı. Bu maçı kazanan takımın tur atlayacağı karşılaşmaya San Mamés Stadyumu sahne olacak. Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Peki; Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşması!

Athletic Bilbao'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda mücadele etmek isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İspanyol ve İskoç temsilciler 2 maç eleme usulüne göre oynanacak tura çıkmak için mücadele edecek. Eşleşmeler ise tüm karşılaşmaların tamamlanması ardından ortaya çıkacak. Peki; Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATHLETİC BİLBAO - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda golsüz beraberlik ile ilk maçı geçiren Athletic Bilbao ve Rangers ikinci karşılaşmaya 17 Nisan bugün çıkıyor. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de takip edilecek.

ATHLETİC BİLBAO - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi maçı Tabii Spor platformundan canlı olarak takip edilecek.

Her türlü galibiyete ulaşan takım yarı final biletini alacak. Mücadeleden yine gol çıkmazsa önce uzatmalar daha sonra penaltı atışları değerlendirilecek.

BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR

22.00 Lazio - Bodo/Glimt

22.00 Manchester United - Lyon

22.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham

22.00 Athletic Bilbao - Rangers

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Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşması!
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