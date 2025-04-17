Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşması!

Athletic Bilbao'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda mücadele etmek isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İspanyol ve İskoç temsilciler 2 maç eleme usulüne göre oynanacak tura çıkmak için mücadele edecek. Eşleşmeler ise tüm karşılaşmaların tamamlanması ardından ortaya çıkacak. Peki; Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?