Ersun Yanal annesinden 1 hafta sonra babasını da kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti. Annesini memleketi Denizli'de toprağa veren deneyimli teknik adam, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı. Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ersun Yanal'ın hayatını kaybeden babası Ural Yanal'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

