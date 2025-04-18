Liglerde takım sayısı azalıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, son toplantısında profesyonel liglerde takım sayısının azaltılması kararını aldı. 2019-20'de 125 takımla oynanan liglerin, KOVİD- 19 salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırılması sonrasında takım sayısının 145'e çıktığının
altı çizilen açıklamada, "Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki kulüp sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir" ifadeleri kullanıldı. Buna göre bu sezon 19 takımla oynanan Süper Lig'de yeni sezonla birlikte 18 kulüp olacak. Trendyol 1. Lig'de takım sayısı 20'den 18'e inecek. Nesine 2. Lig'de 36, Nesine 3. Lig'de 48 takımla mücadeleye devam edilecek.