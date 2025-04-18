Liglerde takım sayısı azalıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, son toplantısında profesyonel liglerde takım sayısının azaltılması kararını aldı.altı çizilen açıklamada, "Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki kulüp sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir" ifadeleri kullanıldı.