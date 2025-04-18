Tarihe geçen maçta Altay Bayındır kendinden geçti!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde çeyrek finalinde rövanş maçları sona erdi.
MANCHESTER'DA TARİHİ MAÇ
Gecenin maçında Manchester United, Olimpik Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
LYON'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ
Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı.
MANCHESTER'DAN MUCİZEVİ GALİBİYET
Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede geri dönüş yapmayı başaran Manchester United, 114. dakikada (penaltıdan) Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire'ın kaydettiği gollerle 5-4 galip gelerek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.
ALTAY BAYINDIR KENDİNDEN GEÇTİ
Son dakika golünden kenarda sevinen Altay Bayındır adeta kendinden geçti. Milli kalecinin gol sevinci o anlarda kameralara yansıdı.