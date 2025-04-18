Tarihe geçen maçta Altay Bayındır kendinden geçti!

LYON'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı.