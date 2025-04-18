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Giriş Tarihi: 18.4.2025 10:03 Son Güncelleme: 18.4.2025 10:04

Victor Osimhen’in rakibi Jardel ve Icardi!

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu maçta tüm gözler sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’de olacak. Yıldız golcü Jardel ve Icardi’yi geçmenin hesaplarını yapıyor. İşte detaylar…

Victor Osimhen’in rakibi Jardel ve Icardi!

Bu sezon ligde 24 maçta 21 kez ağları sarsan Victor Osimhen, son 7 maçta toplam 9 gole de imzasını attı.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldızın ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ligde her 87 dakikada bir gol attı. 2000-01 sezonundan bu yana verilere bakıldığında Mario Jardel 83 dakikada, Mauro İcardi de 86 dakikada bir ağları sarsarak takıma katkı verdi.

Victor Osimhen, Bodrum maçında atacağı gollerle bu alanda da zirveye çıkmanın peşinde.

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Victor Osimhen’in rakibi Jardel ve Icardi!
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