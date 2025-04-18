Victor Osimhen’in rakibi Jardel ve Icardi!

26 yaşındaki futbolcu ligde her 87 dakikada bir gol attı. 2000-01 sezonundan bu yana verilere bakıldığında Mario Jardel 83 dakikada, Mauro İcardi de 86 dakikada bir ağları sarsarak takıma katkı verdi.

Victor Osimhen, Bodrum maçında atacağı gollerle bu alanda da zirveye çıkmanın peşinde.