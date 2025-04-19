Manisa FK kazandı bakkal istifa etti

1. Lig'de 35. haftanın açılış maçında alt sıraları ilgilendiren heyecan dolu bir müsabaka oynandı.Mücadelenin 28. dakikasında Minchev'in golüyle öne geçen Taner Taşkın'ın takımı, 45'te Bartu Göçmen ile 2-0'ı buldu. İki golün asisti de Oğuz Gürbulak'tan geldi. 54'te ise Ankaragücü, Kwabena ile skoru 2-1'e getirdi. Mesut Bakkal, peş peşe yaptığı değişikliklerle beraberliği yakalamak istese de başaramadı. Karşılaşmanın ardından da görevi bıraktığını açıkladı.