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Giriş Tarihi: 19.4.2025

Manisa FK kazandı bakkal istifa etti

Manisa FK kazandı bakkal istifa etti
TRENDYOL 1. Lig'de 35. haftanın açılış maçında alt sıraları ilgilendiren heyecan dolu bir müsabaka oynandı. Manisa FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından çıktı ve Başkent ekibini ateşte bıraktı. Mücadelenin 28. dakikasında Minchev'in golüyle öne geçen Taner Taşkın'ın takımı, 45'te Bartu Göçmen ile 2-0'ı buldu. İki golün asisti de Oğuz Gürbulak'tan geldi. 54'te ise Ankaragücü, Kwabena ile skoru 2-1'e getirdi. Mesut Bakkal, peş peşe yaptığı değişikliklerle beraberliği yakalamak istese de başaramadı. Karşılaşmanın ardından da görevi bıraktığını açıkladı. Manisa, 4 maç (3M/1B) aradan sonra galibiyet aldı.
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Manisa FK kazandı bakkal istifa etti
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