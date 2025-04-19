TFF ‘14 yabancıyla devam’ dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı sayısı ile ilgili kuralı açıkladı. Buna göre; yeni sezonda takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek, bunların 12'si için yaş kriteri aranmayacak. En az 2 yabancının ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. 2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu.
2023-24'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan veya Türkmenistan vatandaşı olarak listeye yazılan 1 futbolcu ve Türk vatandaşı/mavi kartlı 1 futbolcu, mevcut sözleşmeleri bitene kadar listeye yazılabilir. Sözleşme yenileme veya başka kulüple anlaşma durumunda bu hak kaybolur.
Genç yerliler için ise 01.01.2005 veya sonrası doğumlu, Türk Milli Takımı'na uygun oyuncular, listeye yazılmadan maçlarda oynayabilir.