TFF ‘14 yabancıyla devam’ dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı sayısı ile ilgili kuralı açıkladı. Buna göre; yeni sezonda takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek, bunların 12'si için yaş kriteri aranmayacak. En az 2 yabancının ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.2023-24'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan veya Türkmenistan vatandaşı olarak listeye yazılan 1 futbolcu ve Türk vatandaşı/mavi kartlı 1 futbolcu, mevcut sözleşmeleri bitene kadar listeye yazılabilir.Genç yerliler için ise 01.01.2005 veya sonrası doğumlu, Türk Milli Takımı'na uygun oyuncular, listeye yazılmadan maçlarda oynayabilir.