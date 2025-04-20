Bir sen eksiktin Real Madrid!

Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı kiralık yıldızı Victor Osimhen'e Juventus ve Manchester United'dan sonra bir dev daha talip oldu.Fichajes'te yer alan habere göre, yüksek gol yüzdesi olan bir santrfor arayışında olan İspanyol ekibi, Osimhen'i istiyor.eflatun-beyazlıların bu transfer için Avrupa'nın diğer devleriyle de mücadele etmesi gerektiği aktarıldı.