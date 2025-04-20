Efsane geri döndü

Trendyol 1. Lig'de dün şampiyon belli oldu. Ligin 35. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'a 1-0 mağlup olunca 69 puanlı lider Kocaelispor, sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada bitirmeyi ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karagümrük, bu mağlubiyetin ardından lider Kocaelispor'un 9 puan gerisine düştü. İkili averajda rakibine üstünlük sağlayan Körfez ekibi, 16 yıl sonra en üst lige yükselme başarısı gösterdi. 1. Lig'de ilk maçta sahasında Karagümrük'ü 2-1 deviren yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM: DUYSUN CÜMLE ALEM

Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmasının ardından, "Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bugün Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor, mücadeleye şampiyon ünvanıyla çıkacak. Saat 16.00'daki müsabaka Esenler Erok Stadı'nda oynanacak.

ŞEHİR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kocaelispor'un şampiyonluğu şehirde büyük sevinç yarattı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, ellerinde bayraklarla sokaklarda Süper Lig'e çıkışı doyasıya kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaelispor'u tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN RECEP DURUL: ÇOK CEFALAR ÇEKTİK

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, sıcağı sıcağına A Spor'a konuştu. Çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Durul, "Uzun yıllardır beklediğimiz bir şampiyonluktu. Amatörlere kadar indik, çok cefalar çektik, bu taraftar çok çileler çekti ama şükürler olsun bugünleri gördük" dedi.

TFF'DEN KUTLAMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor için kutlama mesajı yayınladı. Açıklamada, "Kocaelispor sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul'u, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik ederiz" denildi.



KARAGÜMRÜK'TE ORHAK AK GİTTİ!

Zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük, Boluspor'a 1-0 yenilince yara aldı. Teknik direktör Orhan Ak istifa etti. Amed FK ise Çorum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.