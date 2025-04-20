Şampiyon Kocaelispor, Erokspor’a kaybetti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Esenler Erokspor, bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak play-off potasına yaklaştı. Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi ise 69 puanda kaldı.
ESENLER EROKSPORLU FUTBOLCULARDAN ALKIŞLI KARŞILAMA
Ev sahibi takımın futbolcuları, Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen rakiplerini alkışla tebrik etti.
Esenler Erokspor takımı, müsabaka öncesi seremoniye çıkan Kocaelisporlu futbolcular için bir koridor oluşturdu. Takım kaptanı Sakıb Aytaç, Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek verdi.
Yeşil-siyahlı oyuncular, sahaya Esenler Eroksporlu futbolcuların alkışları arasında çıktı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Cihan Aydın, Yusuf Susuz, Oğuzhan Kocaçoban
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert (Dk. 90+2 Anıl Yaşar), Nzaba, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Dk. 66 Pinchi), Tugay Kacar (Dk. 90+2 Laine), Jack, Kayode (Dk. 88 Ertuğrul Furat), Junior Fernandes (Dk. 88 Catakovic)
Kocaelispor: Batuhan Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Onuz Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Rivas (Dk. 16 Barış Alıcı), Samet Yalçın (Dk. 80 Furkan Gedik), Vukovic (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Mendes, Oğulcan Çağlayan
Goller: Dk. 13 ve 87 Junior Fernandes, Dk. 75 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 40 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 38 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 58 Furkan Orak (Esenler Erokspor), Dk. 31 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)