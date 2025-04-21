Son dakika haberi: Galatasaray, Lucas Torreira’nın sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusuyla devam dedi... TORREIRA, CİMBOM İLE UZATTI Galatasaray, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı. TFF'YE BİLDİRİLDİ Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın kontratını 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Torreira, bu sezon 42 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 asist kaydetti. 2022'DEN BU YANA FORMA GİYİYOR 29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer olmuştu.