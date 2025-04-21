Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı!
Giriş Tarihi: 21.4.2025 21:18 Son Güncelleme: 21.4.2025 21:45

Son dakika haberi: Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray, Lucas Torreira’nın sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusuyla devam dedi...

TORREIRA, CİMBOM İLE UZATTI

Galatasaray, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın kontratını 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Torreira, bu sezon 42 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 asist kaydetti.

2022'DEN BU YANA FORMA GİYİYOR

29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz