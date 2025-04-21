Kadıköy’de büyük yıkım

TALİSCA'DAN İLK
Bodrum, Trabzon (3) ve Sivas'ın ardından Kayseri (2) ağlarını da havalandıran Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi. 36. dakikada skoru 1-1'e getiren Brezilyalı futbolcu, 79'da da penaltıdan ağları buldu. Fenerbahçe'nin son 11 golünün 7'sine imza attı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 resmi maçta 11 gol-1 asiste ulaştı.
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Fenerbahçe, 1-0 gerideyken 16'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+6'da Skriniar'ın vuruşu yan direkte patladı. Kanarya bu sezon 19 kez direğe takıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Fenerbahçe taraftarı dün stada büyük umutlarla geldi. Beklenti farklı bir galibiyet izlemekti ama yaşanan büyük hayal kırıklığıydı. Skor 3-2 oldu fakat tam maç bitmek üzereyken gelen Kayseri golüyle tribündeki futbolseverler büyük hüzün yaşadı.