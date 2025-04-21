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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Kadıköy’de büyük yıkım

Fenerbahçe, 5’i cezalı, 4’ü sakat 9 oyuncusunu Kayseri’de bırakarak İstanbul’a gelen rakibini yenemedi, taraftarlar yıkıldı. Kanarya'nın altyapısından yetişen Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı, sarı-kırmızılı takımı sırtında taşıdı. Sarı-lacivertliler iki kez geri düşse de beraberliği yakaladı. Hatta 3-2 öne geçti ama 90+4'te yenen gol, hayalleri yerle bir etti. Süper Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e yükseldi

Kadıköy’de büyük yıkım
TALİSCA'DAN İLK
Bodrum, Trabzon (3) ve Sivas'ın ardından Kayseri (2) ağlarını da havalandıran Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi. 36. dakikada skoru 1-1'e getiren Brezilyalı futbolcu, 79'da da penaltıdan ağları buldu. Fenerbahçe'nin son 11 golünün 7'sine imza attı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 resmi maçta 11 gol-1 asiste ulaştı.

19
Fenerbahçe, 1-0 gerideyken 16'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+6'da Skriniar'ın vuruşu yan direkte patladı. Kanarya bu sezon 19 kez direğe takıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Fenerbahçe taraftarı dün stada büyük umutlarla geldi. Beklenti farklı bir galibiyet izlemekti ama yaşanan büyük hayal kırıklığıydı. Skor 3-2 oldu fakat tam maç bitmek üzereyken gelen Kayseri golüyle tribündeki futbolseverler büyük hüzün yaşadı.

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Kadıköy’de büyük yıkım
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