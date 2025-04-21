Kadıköy’de büyük yıkım

Bodrum, Trabzon (3) ve Sivas'ın ardından Kayseri (2) ağlarını da havalandıran Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi. 36. dakikada skoru 1-1'e getiren Brezilyalı futbolcu, 79'da da penaltıdan ağları buldu. Fenerbahçe'nin son 11 golünün 7'sine imza attı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 resmi maçta 11 gol-1 asiste ulaştı.Fenerbahçe, 1-0 gerideyken 16'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+6'da Skriniar'ın vuruşu yan direkte patladı. Kanarya bu sezon 19 kez direğe takıldı.Fenerbahçe taraftarı dün stada büyük umutlarla geldi. Beklenti farklı bir galibiyet izlemekti ama yaşanan büyük hayal kırıklığıydı. Skor 3-2 oldu fakat tam maç bitmek üzereyken gelen Kayseri golüyle tribündeki futbolseverler büyük hüzün yaşadı.