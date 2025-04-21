Kayseri yenilmezlik serisini sürdürdü

Kadıköy'e son 3 maçını kazanarak gelen Kayserispor, 90+4'te bulduğu golle beraberliği kurtardı ve yenilmezlik serisi 4'e çıktı. Kayserispor, teknik direktörlüğe Sergej Jakirovic geldikten sonra şaha kalktı. Sarı-kırmızılı ekip, Hırvat hocadan önce görev alan Burak Yılmaz ve Sinan Kaloğlu ile 19 maçta 16 puan topladı. 22. haftada Trabzonspor karşılaşmasıyla siftah yapan Jakirovic, bu süreçte oynadığı 11 müsabakada 21 puan kazandırdı. Küme düşme hattında bulunan takımını potadan çıkarıp nefes aldırdı.Kayseri 7. dakikada ağları bulurken bu isim F.Bahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek oldu. 29 yaşındaki oyuncu, eski takımına kariyerinde ilk kez gol attı. Sarı-kırmızılıların bulduğu 3 golde de Ramazan Civelek gibi F.Bahçe altyapısında forma giyen Gökhan Sazdağı'nın katkısı vardı. İlk ve 3. golde asisti yapan futbolcu, Livakovic'in kendi kalesine attığı golün de başlangıcında olan isimdi.