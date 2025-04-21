Timsah tacını taktı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta mutlu sona ulaşarak Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor, törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sezonun son iç saha maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı İlhan Depe, Zeki Dursun ve Muhammet Demir'in (2)
golleriyle 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda taraftarlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nu bayram yerine çevirdi. Maçın başından sonuna kadar marşlar ve şarkılarla havaya girildi. Stadın ortasına kurulan platforma şampiyon takımın futbolcuları, seçtikleri şarkılarla çıktı. Coşkunun tavan yaptığı ortamda Bursasporlu futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldığı kupayla tacını taktı.
Hacıosmanoğlu da şampiyon oyuncuları tek tek tebrik etti. Uzun ve zorlu bir sezonun ardından gelen bu zafer, şehirde büyük sevinç yarattı.
REKOR KIRILDI: 45 bin 170
Şampiyon Bursaspor taraftarı, takımına yakışır bir başarıya imza attı. Daha önce Tokat Belediye (41 bin 300) ve Muşspor (43 bin 160) maçlarında seyirci rekoru kırılırken futbolseverler, sezonun son iç saha karşılaşması olan Bornova 1877 sınavında da 45 bin 170 kişiyle 3. Lig rekorunu yeniledi.
Yeşil-beyazlı taraftarların koreografi şovu da görülmeye değer cinstendi.
BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.