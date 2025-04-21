Timsah tacını taktı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta mutlu sona ulaşarak Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor, törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sezonun son iç saha maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ıgolleriyle 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda taraftarlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nu bayram yerine çevirdi. Maçın başından sonuna kadar marşlar ve şarkılarla havaya girildi. Stadın ortasına kurulan platforma şampiyon takımın futbolcuları, seçtikleri şarkılarla çıktı. Coşkunun tavan yaptığı ortamda Bursasporlu futbolcular,Hacıosmanoğlu da şampiyon oyuncuları tek tek tebrik etti.Şampiyon Bursaspor taraftarı, takımına yakışır bir başarıya imza attı. Daha önce Tokat Belediye (41 bin 300) ve Muşspor (43 bin 160) maçlarında seyirci rekoru kırılırken futbolseverler,Yeşil-beyazlı taraftarların koreografi şovu da görülmeye değer cinstendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.