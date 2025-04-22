Dört dörtlük Iğdır

1. Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Kahraman Demirtaş'ın ters vuruşuyla Iğdır öne geçti. 28'de Muammer Sarıkaya 2-0'ı buldu. 45+3'te Sakarya'dan Serkan Yavuz kırmızı kartla atıldı. 61'de ev sahibi takım skoru 3-0'a getirdi. 73'te konuk ekip penaltı kazandı ama Burak Çoban gole çeviremedi.89'da Thuram son sözü söyledi: 4-0. 11 maçtır yenilmeyen ve puanını 52'ye çıkaran Iğdır, play-off iddiasını güçlendirdi. Sakarya ise küme düşme potasından uzaklaşamadı.