Eyüpspor’dan ‘maaş krizi’ iddiaları için açıklama

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Galatasaray maçı öncesi maaş ödemelerinin geciktiği ve futbolcuların idmana çıkmayacağı şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Eyüpspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün medyada yer alan; ikas Eyüpspor'da maaşların ödenmediği ve oyuncu grubunun antrenmana çıkmayacağı ile ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bu sezon gösterdiğimiz başarılı performansı gölgelemeye çalışan bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ifade ederiz. Bu haberleri yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm konsantrasyonumuz önümüzdeki müsabakaya ve sezon sonunda ulaşmak istediğimiz Avrupa hedefine yönelmiş durumdadır."