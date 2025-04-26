Zaniolo ile barış zamanı

Ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı. Yeterli süreyi alamayan Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devre dışı kaldı.Geçen yaz, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istemeyen Zaniolo'yu hocası Okan Buruk ikna edememişti. Ancak olası lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi bileti, yıldız futbolcunun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olacak. Sezon sonunda Barış Alper Yılmaz'ı satma ihtimali kuvvetli olan Galatasaray cephesi, Zaniolo'nun geri dönüşüne olumlu yaklaşıyor.Galatasaray, 15 milyon Euro bonservisle aldığı Zaniolo'yu 3 kez kiraladı. Cimbom, Aston Villa'dan 5 milyon Euro, Atalanta ve Fiorentina'dan 3.2'şer milyon Euro kiralama bedeli alarak toplamda