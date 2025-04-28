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Giriş Tarihi: 28.4.2025

10 dakika yeter

Fenerbahçe fileleri peş peşe havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon 12 karşılaşmada 2 veya daha fazla golü 10 dakikaya sığdırdı

Samet YÜKSEL
10 dakika yeter
Süper Lig'in 80 kezle en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, rakip fileleri arka arkaya havalandırmasıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman eleştirilse de Mourinho'nun hızlı hücum organizasyonları ve ani baskılı oyunu, öğrencilerinin rakiplerine nefes aldırmamasını sağladı. Bunun son örneği önceki gün Gaziantep deplasmanında yaşandı. Soyunma odasına 1-0 geride giden sarılacivertliler, ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol birden bularak fişi çekti. Kanarya, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'le oynadığı maçta da 4 golün 3'ünü 10 dakika içinde atmıştı. Ancak sonuç her zaman galibiyet getirmedi. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasında 4 dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

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10 dakika yeter
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