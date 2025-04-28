Bolu, şampiyonu yendi play-off’ta ‘varım’ dedi

Haftanın sürpriz sonucuna Boluspor imza attı. Gol düellosunda, sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'u deplasmanda 4-3 devirerek play-off için ilk 7 sıranın arkasına konumlandı. Konuk Bolu, Hasani (6) ve Aleksic'in (19)
golleriyle şok yaşatırken Kocaeli, Samet (38)
ile cevap verdi: 1-2. Hassani bir kez daha sahne alıp farkı tekrar çift haneye çıkardı. Şampiyonda Oğulcan (54) ve Ahmet (60)
eşitliği getirdi. Ancak maçı kazanmayı kafasına koyan Bolu'da Jefferson (67)
penaltısıyla son sözü söyledi. Puanını 55'e çıkaran Bolu, 8. basamağa yükseldi.