Bolu, şampiyonu yendi play-off’ta ‘varım’ dedi

Haftanın sürpriz sonucuna Boluspor imza attı. Gol düellosunda, sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'u deplasmanda 4-3 devirerek play-off için ilk 7 sıranın arkasına konumlandı. Konuk Bolu,golleriyle şok yaşatırken Kocaeli,ile cevap verdi: 1-2. Hassani bir kez daha sahne alıp farkı tekrar çift haneye çıkardı. Şampiyondaeşitliği getirdi. Ancak maçı kazanmayı kafasına koyan Bolu'dapenaltısıyla son sözü söyledi.