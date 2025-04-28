Fomget 12 gol attı F.Bahçe’yi geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan tavan yaptı. Averajla liderlik koltuğunda oturan F.Bahçe Petrol Ofisi, Beylerbeyi'ni 1-0 yenerken,ve son haftaya F.Bahçe'nin 5 gol önünde girdi. 67 puanlı FOMGET son hafta G.Saray'ı konuk ederken, aynı puandaki F.Bahçe ALG deplasmanında olacak. FOMGET ve F.Bahçe arasında bu sezon oynanan karşılaşmalarda her iki takım da birbirlerini 2-1 yenmişti. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Ereğli Bld.-Ünye: 0-3, Beşiktaş-Fatih Vatan: 3-2, Amed-Hakkarigücü: 2-0, G.Saray-ALG: 3-0, Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 17-0.