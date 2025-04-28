Hayalim daha bitmedi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 puan farka rağmen şampiyonluk yarışında henüz bir şeyin netleşmediğini vurguladı. İsmi önce Roma, daha sonra da Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezon da kalacağının mesajını verdi: "Şu anda hayalimi yaşıyorum.Mayıs ayı geldi, başlıyor. İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz, bir sonraki sene de aynı şekilde."Torreira'nın, Lemina ile oynadıktan sonra daha çok gol attığının sorulması üzerine de tecrübeli hoca şu yanıtı verdi: "Üçüncü bölgeye daha rahat gittiği oluyor. Lemina ile oynadığında biraz daha özgür oluyor. Ofansif olarak Lemina ve Torreira'dan bunu istiyoruz. Onu da çok doğru şekilde oturttular.Okan Buruk başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buruk, lig tarihinde 300 maça çıkan 26. hoca oldu. 160 müsabakayı kazanan tecrübeli teknik adam, sadece iki ismin gerisinde kaldı. Bu teknik adamlar Fatih Terim (180) ve Mustafa Denizli (175).Okan Buruk, maçın ardından oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu. Torreira'nın sözleşmesini uzattıklarına değinen tecrübeli hoca, "Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var.dedi. Mukavelesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Yunus Akgün de sözleşme sorusuna şu yanıtı verdi: "Sözleşmemle alakalı şu anda bir şey yok. Sadece sahaya, Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur, onda bir problem yok. Sezon bitince oturup konuşuruz."