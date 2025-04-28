Kayserispor’dan Rize’ye geçit yok!

Süper Lig'de geçen hafta Kadıköy'de 90+4'te bulduğu golle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, Çaykur Rizespor engelini tek golle aştı.
Sarı-kırmızılılar 43'te Karimi'nin asistinde Bourabia'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci 45'te iki takım da skoru değiştiremedi. Bu sonuçla Kayserispor son 5 haftada bir beraberlik, 4 galibiyet aldı.
Göztepe ve Antalya gibi 40 puana yükselen ev sahibi ekip, haftayı averajla 12. sırada kapatırken, Rize 37 puanla 14. sırada kaldı. Kayseri haftaya Alanya deplasmanına giderken, Karadeniz temsilcisi Gaziantep'i konuk edecek.