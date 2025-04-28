Kayserispor’dan Rize’ye geçit yok!

Süper Lig'de geçen haftaSarı-kırmızılılar 43'te Karimi'nin asistinde Bourabia'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci 45'te iki takım da skoru değiştiremedi.Göztepe ve Antalya gibi 40 puana yükselen ev sahibi ekip, haftayı averajla 12. sırada kapatırken, Rize 37 puanla 14. sırada kaldı.