Schick liste başı

Beşiktaş, yeni sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. 6 numara ve sol kanat transferine yoğunlaşan, bu noktada görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, golcüsünü de değiştirecek. Ciro İmmobile'yi gelecek planlarına dahil etmeyen Kartal'da hedef, Bayer Leverkusen'in tecrübeli ismi Patrik Schick.Bu transferin önündeki tek engel ise 2027'ye kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan oyuncunun yüksek maliyeti…Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Paul Onuachu'yu ise Çek futbolcunun alternatifi olarak düşünüyor.