Schick liste başı

Beşiktaş, yeni sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. 6 numara ve sol kanat transferine yoğunlaşan, bu noktada görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, golcüsünü de değiştirecek. Ciro İmmobile'yi gelecek planlarına dahil etmeyen Kartal'da hedef, Bayer Leverkusen'in tecrübeli ismi Patrik Schick. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istediği hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek santrfor tiplemesinin özelliklerini fazlasıyla karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Schick, daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Bu transferin önündeki tek engel ise 2027'ye kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan oyuncunun yüksek maliyeti… Başkan Adalı ve ekibi, 27 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip Schick için tüm imkânları zorlayacak.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Paul Onuachu'yu ise Çek futbolcunun alternatifi olarak düşünüyor.