Beşiktaş’ta Solskjaer’dan derbi öncesi açıklamalar! Jose Mourinho sözleri...

''SON 5 MAÇA HAZIRLANIYORUZ''

''Hedefimiz olan üçüncülük için çalışıyoruz. 5 maç kaldı, biri de Fenerbahçe maçı. Atmosfer çok iyi. Kendileri savaşacaklar. Bunu biliyorum. Büyük maç dediğim gibi. Bu tür maçların havası çok iyi olur her zaman. Umuyorum ve biliyorum ki her oyuncumuz yüzde 100'üne en yakın şekilde savaşacak. Hazırlanıyoruz bu maça ve son 5 maça. Her maç farklıdır, hikayesi farklıdır, her maçta farklı sistem uygulanabilir. Hafta sonuna bakacağız. Kadro kararımızı hafta sonu vereceğiz. Sakat oyuncular var, kim fitse ve hazırsa ona göre karar vereceğiz."