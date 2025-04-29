Nefesler tutuldu

LİG ikinciliği, play-off ve düşme hattı heyecanının son 2 haftaya taşındığı Trendyol 1. Lig'de 39 gole ulaşılan 36. hafta, bu sezon en fazla gol atılan dönem oldu. Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, Boluspor'a 4-3 yenildi. 2. sıra ve Süper Lig'e çıkış bileti için mücadelesini sürdüren ekiplerden 63 puanlı Fatih Karagümrük, 62 puana sahip Gençlerbirliği, 60 puanlı Bandırmaspor ve 58 puanlı İstanbulspor haftayı galibiyetle kapatırken, deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Erzurumspor FK ikincilik için uzakta kaldı. Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği sıralamada onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde 7. sıra için birer puanla sıralanan takımlar bulunuyor. Haftayı 55 puan ve averajla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK'yı aynı puana sahip Boluspor, 54 puanlı Amed, 53 puanı bulunan Ümraniyespor ile 52 puanlı Esenler Erokspor takip ediyor.

DÜŞME HATTINDA ATEŞ YANIYOR

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği sezonda alt lige inecek son 2 takım kalan haftalarda belli olacak. Sakaryaspor (48), Pendikspor (45), Manisa FK (44), MKE Ankaragücü (42), Şanlıurfaspor (40) tehlike altındaki ekipler.